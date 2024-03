Tecnopolo, 1,5 milioni dalla Regione

Dalla Regione Emilia-Romagna un investimento di oltre 7,6 milioni di euro, di cui 1,5 milioni saranno destinati al Tecnopolo riminese per rafforzare le attività di ricerca dei laboratori su economia circolare, benessere e salute della persona, oltre che per l’inserimento nella struttura di un ulteriore laboratorio.

Nell’ambito del bando di ampliamento delle infrastrutture dei Tecnopoli, sono stati approvati quattro nuovi progetti presentati rispettivamente dall’Università degli Studi di Ferrara, dal Comune di Rimini, dall’Università di Parma e dal Comune di Reggio Emilia.

Nello specifico il progetto per il potenziamento del Tecnopolo riminese consentirà l’adeguamento dell’infrastruttura per il rafforzamento delle attività di ricerca dei laboratori nell’ambito della economia circolare, benessere della persona, nutrizione e stili di vita e salute, oltre che l’inserimento nella struttura di un ulteriore laboratorio, quello dell’unità operativa riminese del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. "È fondamentale continuare a investire nella ricerca e far crescere il territorio a livello formativo, economico e sociale – commenta Emma Petitti (foto), presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna –. Un’attenzione particolare viene riservata dal Tecnopolo riminese alla ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale, tema che anche come Assemblea legislativa affrontiamo attraverso progetti, iniziative ad hoc e grazie al protocollo d’intesa siglato con Cineca".