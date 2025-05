Tecnopolo si amplia, spazi potenziati. Laboratori avanzati e investimenti

Il Tecnopolo si allarga: nuovi spazi per la ricerca scientifica ’made in Rimini’. Nuovo step nel percorso che condurrà all’ampliamento del Tecnopolo di Rimini, il polo universitario dedicato alla ricerca e all’innovazione che ha sede negli spazi dell’ex Macello in via Dario Campana. Chiusa ad aprile la conferenza dei servizi che ha coinvolto tutti i soggetti a vario titolo interessati, ieri la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento destinato ad offrire maggiori opportunità di sviluppo alle attività di ricerca industriale del polo riminese, attraverso la realizzazione di nuovi laboratori e attrezzature.

L’approvazione del progetto arriva a pochi giorni dal rinnovo della concessione in uso gratuito all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna dell’immobile di via Dario Campana, in virtù della proroga decennale della convenzione sottoscritta tra amministrazione e Ateneo, che nella sede riminese del Tecnopolo ha insediato il Centro Interdipartimentale per la ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia (Ciri Frame) e il Centro Interdipartimentale per la ricerca Industriale Meccanica Avanzata e Materiali (Ciri Mam).

Il progetto prevede un incremento degli attuali spazi adibiti dal 2017 ad attività di ricerca di complessivi 600 metri quadri, attraverso il restauro e l’adeguamento del fabbricato ’padiglione ex-ovini’ e la demolizione e ricostruzione del padiglione adiacente. L’intervento quindi metterà nelle condizioni il centro universitario di incrementare le attività e rafforzarne la capacità di accoglienza per le imprese e per i ricercatori, promuovendo iniziative pubbliche di carattere scientifico, tecnologico e industriale, con particolare focus su ambiti quali economia circolare, della digitalizzazione, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Il progetto è finanziato dal bando per l’ampliamento delle strutture dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna, nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021-2027, per un investimento di 2,45 milioni, finanziati per 1,5 milioni di euro dalla Regione e per 950mila euro da risorse del Comune.