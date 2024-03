Teddy continua a crescere. L’obiettivo per il 2024: mille negozi nel mondo

Cento nuovi punti vendita inaugurati nel 2023, 150 aperture previste nel 2024. Vuol dire che alla fine di quest’anno il Gruppo Teddy avrà un migliaio di negozi in tutto il mondo. L’azienda riminese, protagonista nel settore dell’abbigliamento con i brand Terranova, Calliope e Rinascimento, ha mandato in archivio un’annata positiva e guarda al futuro con rinnovate ambizioni di crescita. Teddy conta 845 punti vendita a fine 2023, considerando i negozi diretti e quelli in franchising in conto vendita. "Per il 2024 – precisa l’azienda – il piano di sviluppo è il più ambizioso nella nostra storia con 150 nuove aperture previste a livello globale. Si tratta di un trend positivo, nonostante i segnali di incertezza che arrivano dal contesto geopolitico internazionale e dalla modesta crescita dei consumi, per cui Teddy si trova in controtendenza rispetto all’andamento del settore negli ultimi mesi". Tra le cento nuove aperture dell’anno scorso – in 18 Paesi – spiccano quelle in Italia (poco più della metà), in Grecia, Libano e Arabia Saudita. "Prediligiamo – continua l’azienda riminese – fare business insieme ad altri imprenditori con la formula dell’affiliazione in conto vendita, che caratterizza circa i due terzi della rete vendita". Teddy ha negozi anche in Ucraina e Russia: nel primo caso gli 11 punti vendita a marchio Terranova e Calliope, gestiti tramite franchisee, sono aperti nonostante la situazione molto delicata e vengono chiusi nei momenti di allarme. In Russia, mercato storico per il gruppo, i brand di Teddy sono presenti con una società che opera come master franchisee con ulteriori referenti locali: la proprietà e gestione è quindi in capo a franchisee e i negozi sono tutti operativi.

Per sostenere la crescita della rete, l’azienda ha siglato una partnership con Bnp Paribas Leasing Solutions per favorire l’accesso al credito degli affiliati e supportare i bisogni legati a nuovi investimenti. La collaborazione prevede che gli imprenditori che fanno business insieme a Teddy potranno richiedere di beneficiare di strumenti come la locazione operativa o il leasing finanziario per lo sviluppo dei negozi, e che Teddy potrà gestire queste pratiche in modo più agile grazie a una piattaforma online fornita proprio da Bnp Paribas Leasing Solutions. "La dinamica consente inoltre di dare stabilità nelle possibilità di accesso al credito degli imprenditori".

"Oltre all’Italia – tira le somme Luca Binci, direttore sviluppo di Teddy – nel 2023 ci sono state aperture in altri 17 mercati, ovvero in circa il 50% delle nazioni in cui il nostro network è presente a livello globale".