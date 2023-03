Teddy forma e assume tecnici per la vendita

Lezioni in aula finanziate dalla Regione, alternate a giornate di pratica in azienda: un contratto vero e proprio che serve ad ottenere un attestato spendibile nel mercato del lavoro, nello specifico un "certificato di specializzazione tecnica superiore". È la scelta dell’azienda Teddy Spa: reclutare giovani tra i 18 e i 24 anni con domicilio nella regione Emilia-Romagna e che abbiano conseguito il diploma di scuola superiore (la maturità) o il diploma professionale (4° anno). L’obiettivo è trasformarli in "tecnici in store administration", figure amministrative dedicate all’aspetto specifico delle vendite in ambiente store. La particolarità di questo tipo di formazione è che i ragazzi saranno assunti dall’azienda, con un contratto di "apprendistato di primo livello", già dall’inizio del percorso previsto dopo Pasqua. All’interno del periodo contrattuale, quindi fino a febbraio 2024, ci sono 400 ore di lezioni in aula gestite dal centro di formazione professionale Osfin di Rimini. Per info e iscrizioni: mail a [email protected]