Teddy, passione e formazione al centro

Oggi, la sede del Gruppo Teddy – azienda simbolo della moda italiana, con brand come Terranova, Rinascimento, Calliope e QB24 – ospita la seconda tappa di “Knower”, il percorso di formazione promosso da Compagnia delle Opere di Rimini e Bologna Business School. Dopo il debutto del 2 aprile da Scm Group, che ha raccolto oltre cento partecipanti, “Knower” continua il suo viaggio dentro le imprese che rappresentano l’eccellenza del territorio.

Titolo dell’incontro: “Passione e accompagnamento al lavoro. L’esperienza di Teddy”. Un tema che riassume la filosofia aziendale: fare impresa valorizzando le persone, attraverso percorsi strutturati di formazione, come il Training Center, dove futuri store manager e addetti alla vendita si preparano in ambienti simulati prima di arrivare nei negozi. Un’idea che racconta il metodo Teddy, dove bellezza, accoglienza e competenza si intrecciano ogni giorno.

Momento centrale del pomeriggio sarà il confronto tra Alessandro Bracci, Ceo del Gruppo, e Paola Giuri, Associate Dean di Bologna Business School. Si parlerà anche di “Teddy 500”, la scuola interna fondata per trasmettere visione e cultura d’impresa alle generazioni future, guardando con ambizione ai prossimi 500 anni, come sognava il fondatore Vittorio Tadei.

“Knower” non è solo formazione, ma anche condivisione autentica. "Aprire le porte della propria azienda significa creare valore per sé e per gli altri", afferma Cristian Manoni, presidente Cdo Rimini. "In un mondo che cambia rapidamente, l’incontro tra esperienze concrete è un modo per crescere umanamente e professionalmente".

L’evento è aperto a imprenditori, manager, professionisti e giovani in cerca di ispirazione. Perché la cultura d’impresa non si insegna solo in aula, ma si trasmette attraverso il racconto vivo delle storie che funzionano.