Teddy porta la Riviera nel mondo. I negozi ispirati alla spiaggia con passerella in stile lungomare

Il gruppo Teddy porta lo spirito della Riviera di Rimini in giro per il mondo. Terranova, il brand di abbigliamento giovane del gruppo Teddy, ha dato vita al nuovo concept store che si chiama Riviera 2.0. Un format che ha fatto il suo esordio al centro commerciale ‘Il Centro’ di Arese, ed ora è proto a viaggiare per il mondo giungendo entro la fine del 2025 in oltre 20 negozi in 10 diverse nazioni. Entrando nei negozi di Terranova sarà un po’ come sentirsi in Riviera, tra le atmosfere dinamiche, pop e leggere che si vivono in riva al mare. L’elemento centrale del nuovo format è la passerella. L’idea è quella di guidare all’acquisto facendo sentire il cliente come fosse sulla passeggiata del lungomare. Il legno naturale richiama le strutture balneari e il calore della spiaggia. Ci sono poi i camerini, pensati per offrire ai clienti un’esperienza accogliente, con uno spiccato richiamo alla spiaggia della Riviera. Oltre a essere semplici, funzionali, con un’atmosfera rilassata, sono caratterizzati da tende a righe che ricordano proprio quelle degli stabilimenti balneari della Romagna. Un tocco di autenticità e leggerezza che il gruppo Teddy porterà con sé anche nei negozi nei Paesi stranieri. Inoltre l’accoglienza è sottolineata dall’installazione luminosa ‘Ciao’ posta all’ingresso. "Le nostre origini e i nostri valori sono elementi distintivi che vogliamo valorizzare in tutto il mondo con questo nuovo format, dimostrando anche attenzione a tutti i più moderni strumenti di contatto con i clienti", sottolinea il direttore sviluppo di Teddy, Luca Binci. Negli store ci sarà anche Terry, mascotte ambasciatrice dei progetti legati al programma Everyone Can, il piano strategico di sostenibilità del gruppo Teddy.