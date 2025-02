Teddy punta ad aprire altri 120 negozi

Cresce, il gruppo Teddy. Con progetti ambiziosi per il futuro: l’azienda riminese, protagonisti internazionale nel settore dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope e Rinascimento, ha aperto un centinaio di negozi nel 2024 e conta di inaugurarne almeno altrettanti – con l’abiettivo di arrivare a 120 – quest’anno. Previsto anche il varo di 20 nuovi canali di vendita online per Terranova, Qb24, Rinascimento e Calliope. Il totale dei punti vendita di Teddy aperti in tutto il mondo è di oltre 900, con presenza in 39 mercati con negozi fisici e in 31 con attività di vendita online.

A dare impulso alla crescita è stato l’ingresso nel network di 10 nuovi franchisee, che hanno iniziato a sviluppare i marchi Teddy sia sul mercato italiano che in quello estero. "Abbiamo affrontato con successo anche un altro anno sfidante come il 2024. Per quello che riguarda il mercato italiano – dice Luca Binci, direttore sviluppo di Teddy – abbiamo posto l’accento su uno sviluppo qualitativo, cercando di cogliere le opportunità disponibili a fronte di pochi progetti di costruzione di nuovi centri commerciali. Un’ulteriore possibilità è rappresentata da una ripresa della costruzione di nuovi parchi commerciali". Per quanto riguarda i mercati esteri "abbiamo notato – continua Binci – un buon livello di dinamismo e di opportunità di sviluppo nella aree dei Balcani, Est Europa e Medio Oriente, una situazione abbastanza stabile nella parte dell’Europa occidentale, mentre nell’area dei Paesi Cis (Repubbliche ex Unione sovietica) i mercati hanno risentito della situazione geopolitica attuale". Nel corso del 2024 si sono registrate aperture in diversi nuovi mercati come Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan (marchio Terranova).

g. c.