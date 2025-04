Tegola per la cultura di Saludecio:: "Il teatro non è agibile"

A Saludecio si dovrà attendere ancora prima di vedere riaprire il Teatro Comunale "Giuseppe Verdi". "La documentazione acquisita presso l’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini non lascia spazio a dubbi – spiega il sindaco Roberto Cialotti –: il teatro attualmente non è agibile, con rammarico dell’ amministrazione comunale che ne aveva programmato già l’utilizzo. Ma la "Scia antincendio" del 2013 è decaduta e da allora ad oggi il teatro non risulta in regola con le norme di prevenzione incendio che prevedono sanzioni penali in caso di un suo utilizzo con capienza massima della sala. Nel 2014 il Comune aveva trasmesso alcune integrazioni, ottenendo una proroga di 90 giorni per inoltrare le certificazioni relative alle restanti prescrizioni. Ma ci risulta che i documenti non sono stati più prodotti, per via dei lavori onerosi. I maggiori interventi riguardano la compartimentazione, l’allacciamento dell’impianto idrico agli idranti della galleria, la verifica generale dell’impianto elettrico, specie nella zona palco e nel seminterrato, la corretta intonacatura del soffitto della zona palco ai fini della reazione al fuoco. Cercheremo di reperire le risorse per tornare ad utilizzare il teatro, un’opportunità enorme a cui non vogliamo assolutamente rinunciare".