Telecamera all’esame della patente

Un sistema ingengoso per falsare gli esami e conseguire la patente. La truffa è stata smascherata martedì scorso dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria della polizia stradale di Rimini durante la prova di teoria per il conseguimento della patente di guida. Uno straniero di 44 anni aveva infatti pensato di affidarsi a una microcamera nascosta per cercare di superare l’esame senza conoscere le risposte.

La microcamera, inserita in un piccolo foro praticato nella felpa indossata dal malintenzionato, trasmetteva in tempo reale le immagini delle domande del quiz ad un suggeritore esterno. Il complice, grazie alla visione delle immagini, era in grado di suggerire al candidato le risposte corrette tramite un sistema di comunicazione elettronico. La tecnologia utilizzata per l’inganno non si limitava alla microcamera: il kit comprendeva anche altri sofisticati dispositivi elettronici, pensati per permettere un’interazione discreta e invisibile durante l’esame. Tuttavia, il piano non è andato come previsto. La polizia di Stato, grazie ad un servizio di monitoraggio, ha osservato con discrezione l’intero svolgimento della prova. Gli agenti hanno individuato il comportamento sospetto dell’uomo e, al termine dell’esame, lo hanno sottoposto a un controllo che ha portato alla scoperta del sistema fraudolento. L’uomo, che ha visto invalidato il suo esame, è stato denunciato.