Telecamera, Dna e telefoni. Oggi lo scontro tra i periti

La cam3, il Dna e i telefonini. È un clima da resa dei conti in salsa western quello che precede oggi l’inizio di un tris di relazioni tecniche per svelare gli esiti degli accertamenti compiuti in incidente probatorio sugli elementi-chiave dell’indagine sul delitto di via del Ciclamino 31. Ma in questo caso, stamani i consulenti che sfileranno dalle 9 in tribunale davanti al gip Vinicio Cantarini nelle mani non avranno rivoltelle bensì i faldoni: dati, perizie e persino un proiettore. E poco importa che quasi sicuramente al termine della maratona giudiziaria non ci saranno definitive conclusioni, poiché i tre atti in cui sarà scorporata la giornata di oggi saranno comunque determinanti per dare un indirizzo più chiaro all’inchiesta. Tutto, mentre ad assistere al contraddittorio sul proprio destino ci sarà anche Louis Dassilva. L’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli infatti oggi sarà presente in aula, dietro il vetro della camera di sicurezza.

LA CAM3Ad aprire le danze saranno gli esiti preliminari dell’ormai famigerata cam3. Il filmato della telecamera della farmacia ‘San Martino’ che alle 22.17 del 3 ottobre 2023 riprese una persona attraversare via del Ciclamino sarà il primo elemento a comparire dalle 9 sotto l’attenzione del giudice. Saranno prima presentati gli esiti preliminari degli accertamenti eseguiti dal super perito Sebastiano Battiato, secondo il quale l’altezza dell’ignoto e quella di Dassilva non corrisponderebbero. A tal proposito verrà introdotto in aula un proiettore tramite il quale visionare le immagini a supporto delle tesi dei consulenti, compresa quella contraria della procura e delle parti offese: secondo cui l’altezza non sarebbe determinabile al punto dal concludere l’esperimento in anticipo. Le richieste in tal senso dovrebbero andare verso la richiesta di un prosieguo degli accertamenti per soddisfare anche i quesiti relativi al colore della pelle e alla retroflessione della spalla di Ignoto, comparata con quella di Louis.

IL DNAA partire dalle 10 (salvo ritardi dovuti allo slittamento della discussione sull’incidente probatorio precedente) sarà poi il turno dei risultati del Dna, che anche a seguito di una ulteriore tornata di accertamenti non hanno evidenziato alcun ‘match’ tra il materiale biologico isolato sui reperti (comprese chiavi e telecomando di Pierina) e quello di Louis Dassilva.

I CELLULARIInfine, alle 12.30 sarà la volta dei risultati degli accertamenti sui cellulari di Dassilva. Dai 41 passi compiuti in orario compatibile a quando Manuela Bianchi lo avrebbe collocato nel seminterrato la mattina del ritrovamento prima che la donna s’imbattesse nel cadavere di Pierina, all’attività registrata la sera stessa dell’omicidio e per cui la discussione ruoterà attorno a un’attività di sistema dell’iPhone di Dassilva avvenuta alle 22.16. Stando alla prima perizia del consulente del gip questa attività non sarebbe di natura attiva, ma è probabile che saranno richieste ulteriori verifiche in merito da parte degli avvocati Fabbri e Guidi, che assistono Dassilva e da parte dei quali al termine della giornata potrebbe anche arrivare la richesta di scarcerazione del proprio assistito, qualora gli esiti favorevoli non fossero adeguatamente contestati.

Francesco Zuppiroli