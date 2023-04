Telecamere accese a Rimini Nord Venti agenti a guardia della Ztl

Ci siamo: a partire da sabato le telecamere per il controllo della nuova Ztl saranno accese e funzionanti durante l’arco dell’intera giornata. Ma niente multe, almeno per ora. La regolamentazione, fortemente voluta dal Comune, è stata ideata per dare la possibilità a cittadini e turisti di vivere il nuovo lungomare in piena sicurezza. L’accesso all’area sarà tuttavia garantito a circa seimila persone con altrettanti pass, tra residenti, turisti (con apposita autorizzazione rilasciata dall’albergo), operatori (la consegna merci è prevista fino alle 11 mentre il transito deli mezzi alimentari fino le 18) e titolari di attività commerciali.

Le nuove regole valgono lungo tutto il Parco del mare Nord da Rivabella fino a Torre Pedrera, con l’eccezione dei tratti tra via Borghesi e via Verenin e tra via Polazzi e via Palotta, dove la Ztl sarà attiva solo tra le 20 e le 24.

La fase di pre-esercizio, senza multe delle telecamere, avrà "una durata minima di 30 giorni" (ma verosimilmente durerà molto di più), un periodo di transizione dove i varchi saranno presidiati da circa venti agenti della polizia municipale. I poliziotti saranno a disposizione "per effettuare i dovuti controlli e dare istruzioni agli automobilisti sulla nuova Ztl". Durante questa fase di pre-esercizio, "le telecamere saranno accese – precisa Palazzo Garampi – senza tuttavia sanzionare". Sarà infatti compito dell’amministrazione comunale inviare, a chi entrerà nella ’zona proibita’, una comunicazione sulla presenza di telecamere di controllo e dunque anche delle regole da seguire.

Non mancano le voci contrarie: sono soprattuto i comitati di Viserba e Torre Pedrera a sottolineare il loro dissenso alla nuova Ztl. Il loro timore è che questa decisione possa influenzare negativamente l’economia delle aree interessate, con il rischio che alcune attività ne risentano al punto tale da vedersi costrette a chiudere e trasferirsi altrove.

Il Comune, ancora durante la fase di progettazione del nuovo lungomare, ha organizzato diversi incontri aperti a tutti i residenti sulle nuove regole. Necessarie, secondo l’amministrazione, dopo la realizzazione del Parco del mare Nord. Alcuni albergatori della zona Nord, Gabriele Bernardi in primis, hanno chiesto, in vista dell’attivazione della Ztl, la possibilità di un bus navetta, uno Shuttle per residenti e turisti come quello attivato nella parte Sud del territorio.