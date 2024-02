Telecamere accese sulla via Emilia. Ma le multe partiranno in estate

Che fine hanno fatto le telecamere sulla via Emilia, per multare chi passa con il rosso? Il Comune di Santarcangelo le ha fatte montare quasi un anno fa (i lavori sono iniziati a maggio). Pochi mesi ha raddoppiato, installando i Vistared anche sulla Marecchiese. In questi mesi si è saputo poco o nulla degli impianti. La certezza è che le multe, ancora, non sono state fatte. E passeranno altri mesi, prima di avviare le sanzioni. Ma nel frattempo è partita la fase dei test. Sulla via Emilia le telecamere infatti sono accese da alcune settimane. Sono funzionanti, ma ancora non fanno le multe. Il Comune ha dato il via al monitoraggio, per verificare quanti siano effettivamente i veicoli che ’bruciano’ il rosso al semaforo tra la via Emilia e viale Mazzini. Si farà una media delle violazioni rilevate ogni giorno all’incrocio. Una raccolta dei dati che sarà propedeutica all’attivazione, che sarà definita in relazione agli esiti del monitoraggio. Prima che si arrivi all’attivazione delle telecamere e all’avvio delle sanzioni passeranno ancora alcuni mesi. Insomma: per le multe se ne riparlerà in estate. E in ogni caso, prima di far scattare le sanzioni il Comune farà una campagna di informazione. Non è da escludere (era una delle ipotesi ventilate nei mesi scorsi) che, nelle prime settimane, chi passa col rosso riceva a casa non una multa, ma un semplice avvertimento.

Nel frattempo entrano nel vivo i lavori per la nuova maxi rotatoria tra le vie Tosi, Vecchia Emilia e Tolemaide. Per le esigenze del cantiere la via Vecchia Emilia, in direzione San Vito, per due settimane (da lunedì 26 febbraio a venerdì 8 marzo) sarà chiusa al traffico dal lunedì al sabato dalle 20 alle 6. Gli operai lavoreranno di notte per ridurre i disagi alla viabilità anche negli ultimi 80 metri di via Tosi prima dell’incrocio che, sempre dal 26 febbraio all’8 marzo, saranno percorribili a senso unico alternato (regolato da un semaforo temporaneo) dalle 20 alle 6. Fino a venerdì 8 marzo poi sarà chiuso al traffico anche un tratto di via Vecchia Emilia dall’incrocio con via Tosi in direzione di Casale. Il cantiere per la rotatoria sta provocando non pochi disagi. Per far fronte all’aumento del traffico si interverrà anche in via Soardi. Qui la ditta impegnata nei lavori, attraverso l’uso di materiale stabilizzato, renderà la strada più facilmente percorribile per garantire un’alternativa.