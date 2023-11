Telecamere al palo, il Comune promette:: "Altre nove saranno attive nel 2024"

A Verucchio sono ancora poche per ora le telecamere di sicurezza attive. La nuova ondata di furti in case, che ha colpito soprattutto la zona di Villa Verucchio, ha riportato alla ribalta un tema caro ai residenti e alle minoranze. Il capogruppo di Immagina Verucchio Roberto Baschetti ha chiesto che fine ha fatto "il progetto per la videosorveglianza tanto sbandierato e atteso". Progetto che si è fermato all’installazione di 6 telecamere in 3 varchi (gli accessi a Villa e a Ponte Verucchio) di cui 3 dotate anche di lettura targhe per il controllo dei veicoli. Le altre 9 telecamere che facevano parte dell’originario progetto di sicurezza – il secondo stralcio – presentato al ministero dell’Interno sono invece in stand by. "Su circa 1.700 comuni richiedenti, solo 470 sono stati già finanziati. Verucchio è in attesa di entrare in graduatoria, come tanti altri nel Riminese", dicono dal Comune. C’è però una novità: l’ulteriore sviluppo del progetto ’Scuole sicure’. Alle telecamere già presenti alla media Pazzini di Villa, se ne aggiungeranno altre 9 (ampliabili fino a 16) alla elementari Rodari e al parco delle Speranze, che è spesso teatro di vandalismi. Saranno full hd e a raggi infrarossi, capaci di riprendere le persone anche di notte. "Il contributo permetterà di installare le nuove telecamere entro i primi mesi del 2024", assicurano dal Comune.

m.c.