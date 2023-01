Telecamere contro il Covid

Con i denari arrivati per fronteggiare la crisi pandemica, il Comune di Misano andrà a installare telecamere in alcuni luoghi frequentati dai giovani. Saranno un deterrente per i malintenzionati, ma anche un modo per evitare la ripresa dei contagi stando alle parole usate nelle determina della Polizia locale: "E’ stata valutata la necessità di dotarsi di idonei strumenti per la sorveglianza del rispetto delle linee guida per il contrasto della pandemia da Covid 19, a partire dal distanziamento sociale, con l’installazione di telecamere di videosorveglianza in alcuni luoghi pubblici maggiormente frequentati da parte di giovani e non solo". Quanto basta a procedere con l’acquisto e l’installazione delle telecamere in tre luoghi della città. Si tratta del giardino della Biblioteca, il parco di via Alberello e l’area esterna al palazzetto dello sport di via Rossini.