Telecamere contro le corse clandestine

Ogni veicolo che entrerà nella zona artigianale verrà filmato. E ogni targa verrà letta dal sistema elettronico che in pochi secondi mostrerà i dati del veicolo. In altre parole chi proverà a utilizzare le strade della zona artigianale di viale Piemonte per qualche ‘drift’, sfide in rettilineo o ancora per riunirsi e vedere fino a dove arrivano i ciclomotori che di originale hanno ormai ben poco, finirà nel database del comando della polizia municipale e di conseguenza delle altre forze dell’ordine.

Questa la risposta che l’amministrazione comunale ha voluto dare alle proteste che da anni vedono in quella zona artigianale una terra di nessuno non appena scende il buio. Il luogo ideale dove ritrovarsi e spingere l’acceleratore vista la totale assenza di traffico. I risultati si sono sempre visti al mattino con le righe sull’asfalto.

D’ora in poi quello che accadrà nella zona artigianale sarà nei monitor di municipale e forze dell’ordine. Sono state installate le telecamere e il sistema di Targa System. Sono in tutto sei videocamere e un impianto per la lettura delle targhe dei mezzi. "Avevamo assunto l’impegno in campagna elettorale con i residenti e questo impegno lo abbiamo mantenuto", spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.

Per sorvegliare l’area l’amministrazione comunale ha scelto di presidiare entrambi i varchi di accesso in corrispondenza delle rotatorie all’incrocio con viale Piemonte, quella a monte tra viale Trebbiano e viale Marano, e quella a mare tra viale Trebbiano e viale San Lorenzo. Chi continuerà a vedere nella zona artigianale un luogo dove scatenare i cavalli a terra potrebbe ritrovarsi ‘braccato’ dalle auto delle forze dell’ordine.

"Le videocamere e il Targa System daranno la possibilità di identificare gli autori di attività clandestine" sottolineano dal municipio.

a. ol.