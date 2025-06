Telecamere e nuova illuminazione. Pronto il progetto per piazza Ferrari

Piazza Ferrari cambia volto. I lavori inizieranno oggi e hanno l’obiettivo di migliorare la vivibilità dell’area con una nuova illuminazione, nuovi arredi, la videosorveglianza e più spazio per l’area gioco riservata ai più piccoli. Saranno installate sette nuove telecamere aumentando la sicurezza dell’area grazie anche al potenziamento dell’illuminazione. Inoltre verranno istallati due ‘Acces Point’ per il servizio WiFi. Anche l’area destinata al gioco verrà ripensata e riqualificata attraverso un ampliamento delle superfici. La nuova area di circa 220 metri quadrati avrà una nuova pavimentazione in gomma antitrauma, su cui saranno presenti disegni di piante e fiori. Saranno rivisti gli elementi di arredo urbano, e riviste le specie arboree con la messa a dimora di nuovi cespugli sempreverdi e fioriti.