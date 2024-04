Telecamere e street tutor: "Così siamo al sicuro"

Cattolica punta sulla tecnologia per la sicurezza: arriveranno nuove telecamere in città ed in prossimità di luoghi sensibili ed importanti. "La prossima settimana installeremo le telecamere previste per il progetto street tutor che sono in totale 14 e in particolare verranno posizionate in diversi punti – conferma Claudia Gabellini, assessore alla polizia municipale di Cattolica –: di fronte alle ex scuole medie Filippini, sede attuale della polizia municipale e di altri uffici, in piazza Roosevelt, poi altri occhi elettronici saranno allestiti di fronte al municipio, al Palazzo del Turismo in via Mancini e in via Corridoni dove verranno installati i nuovi bagni pubblici a fianco dei giardini pubblici. Proprio in questi giorni gli operai hanno iniziato anche a cantierizzare la ristrutturazione dei bagni che terminerà con l’installazione di servizi automatizzati e autopulenti entro l’estate. Tale intervento, complessivamente, rientra nell’accordo di programma con la Regione per la sicurezza integrata e i nuovi mediatori della convivenza civile". Un’operazione significativa, dunque, che amplierà la presenza sul territorio della videosorveglianza. È anche un deterrente contro gli atti vandalici.

Più in generale la Regina annuncia un ampio piano di sicurezza e controllo per un investimento complessivo di circa 117mila euro di finanziamento regionale per quest’anno. Durante la recente chiusura della settimana della legalità che si è tenuta nell’aula magna della Regione Emilia-Romagna l’assessore cattolichina ha riassunto gli interventi a Cattolica sulla sicurezza annunciando che si tornerà ad operare anche con gli street tutor. "Street tutor ed interventi educativi di strada sono stati alcuni elementi di un progetto più ampio che stiamo portando avanti a Cattolica di sicurezza urbana integrata – ha riassunto proprio l’assessore – Quello degli interventi educativi di strada è stato reso possibile grazie all’impegno degli operatori del Centro di aggregazione giovanile di Cattolica". Infine gli street tutor "si sono rivelate preziose ‘sentinelle’ della movida – continua Gabellini – che con il loro presidio del territorio e degli eventi, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica in centro e sul lungomare della città, hanno svolto una funzione di deterrenza segnalando prontamente alle forze dell’ordine situazioni di criticità impedendo che potessero degenerare. Ci impegniamo a portare avanti il progetto e dare preziosa continuità".

Luca Pizzagalli