Telecamere ‘intelligenti’ nel cuore delle Fontanelle

Più sicurezza alle Fontanelle. Il progetto a cui lavora l’amministrazione comunale, avendo partecipato anche al bando regionale per ottenere risorse, è ormai in fase di lancio. Prenderà il via nei prossimi giorni, assicurano dal municipio, "un intervento di rigenerazione urbana che coinvolge il quartiere Fontanelle, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita dei residenti". Al centro del progetto c’è la sicurezza. Gli uffici hanno pensato di affrontare il tema a partire dal potenziamento del sistema di videosorveglianza. Ma non ci si limiterà ai soli occhi elettronici. Di pari passo il progetto prevede un miglioramento del decoro urbano, dell’illuminazione pubblica e degli spazi comuni.

"Il nuovo impianto di videosorveglianza rappresenta l’elemento cardine di questa trasformazione" premettono dall’amministrazione. E’ prevista l’installazione di telecamere ad alta definizione, dunque più performanti, in alcuni punti strategici del quartiere. A sceglierli ci ha pensato la Polizia Locale con l’obiettivo di garantire una copertura efficace delle aree più sensibili. Le immagini saranno gestite in tempo reale dalla centrale operativa della municipale, cosa che dovrà consentire interventi rapidi in caso di segnalazioni o comportamenti anomali notati grazie alle telecamere. Inoltre il sistema utilizzerà tecnologie intelligenti in grado di riconoscere automaticamente le targhe dei veicoli (sistema OCR), monitorare i flussi di persone e mezzi, e rilevare eventuali anomalie. Le registrazioni video avverranno 24 ore su 24, con archiviazione dei filmati. In futuro potrebbero arrivare altre telecamere grazie anche al fatto che l’infrastruttura è già predisposta per futuri ampliamenti. L’investimento, sostenuto da un finanziamento regionale, ammonta a 112.500 euro.

Oltre all’aspetto della sicurezza il progetto comprende anche il rinnovo dell’illuminazione pubblica, la sistemazione degli arredi urbani e del verde, con particolare attenzione al Parco dei Normanni. L’idea è quella di aumentare il presidio con attività che vedano protagonisti gli stessi abitanti del quartiere. Sono previsti infatti momenti di incontro, attività artistiche e culturali che coinvolgeranno residenti, scuole, associazioni e operatori del quartiere. "I primi risultati dei lavori - chiudono dall’amministrazione - saranno visibili già entro fine maggio".

Andrea Oliva