Telecamere per controllare la ’movida’

Cattolica blinda la movida serale con telecamere e quattro nuovi street tutor. L’amministrazione comunale annuncia l’installazione di nuovi occhi elettronici nei pressi dei Giardini De Amicis, nella zona dei locali serali, e della darsena e conferma un progetto, in attesa di finanziamenti regionali, per utilizzare gli street tutor. Le telecamere serviranno a svntare disordini e danni al patrimonio pubblico. Gli episodi di quest’inverno, con panchine rotte e muretti distrutti, hanno allarmato gli operatori del centro e la stessa amministrazione comunale, ora il giro di vite tanto atteso. Mentre gli street tutor serviranno per pattugliare i quartieri sovraffollati di sera e in occasione di eventi musicali e feste. Ma l’assessore alla Polizia Municipale Claudia Gabellini sottolinea: "Provvederemo ad aumentare il parco telecamere ove necessario _ dice _ che comunque è piuttosto corposo. Ma la sicurezza urbana deve essere sempre sostenuta anche da altre forme di intervento, come il controllo svolto dagli stessi cittadini, dai gestori dei locali, dal confronto con le forze dell’ordine. Penso ad esempio anche al vigile di quartiere che abbiamo istituito mesi fa. Crediamo nella riqualificazione urbana, nell’inclusione e nel sostegno giovanile".

Sono una quarantina le telecamere presenti in città, con 4 targa sistem distribuiti agli ingressi di Cattolica, ma evidentemente non bastano e non mancano segnalazioni di balordi e comunque di disagi anche in altre aree. Si pensi ad esempio a piazza Repubblica o ad alcuni parchi cittadini. I danni vandalici degli ultimi mesi invernali, proprio in centro, hanno confermato che non si deve abbassare la guardia. Specie nel caso, come in zona a mare ora con il nuovo lungomare, di arredi urbani di pregio e patrimonio pubblico. Luca Pizzagalli