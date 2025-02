"Telecamere per fermare gli incivili"

Degrado nell’area dell’emporio solidale a due passi dal teatro parrocchiale di Novafeltria. Le segnalazioni arrivano dai cittadini, indignati nel vedere come lo spazio dove vengono raccolti indumenti e materiali vari per famiglie bisognose sia diventato "una specie di discarica a cielo aperto". I residenti lamentano una mancata sensibilità tra la popolazione locale: "I sacchi con gli indumenti vengono spesso aperti e tutte le cose buttate a terra. Per non parlare di chi magari arriva e compie anche atti vandalici, dando fuoco a cartacce e altri materiali, e mettendo anche a serio rischio l’area. Oppure c’è chi porta proprio dei sacchi di rifiuti e li abbandona li". Intanto c’è chi chiede di installare un sistema di videosorveglianza. "Sarebbe un ottimo deterrente".