Telecamere per tenere a bada i vandali

"Il rifacimento dei bagni danneggiati dai vandali è solo un tassello del più ampio progetto di riqualificazione di una parte centrale della città a forte vocazione turistica. Riportare ordine e cura in quel luogo è importante anche perché è un punto di ritrovo di tantissimi giovani di Cattolica. Ci saranno inoltre le telecamere a controllare l’area, uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e vandalismi, aumentando così la sicurezza dei cittadini". E’ pronto il progetto di rifacimento dei tre servizi igienici pubblici tra via Corridoni e piazza I Maggio, danneggiati mesi fa da atti di vandalismo. Prevista anche l’installazione di telecamere sull’area. Il progetto, co-finanziato dalla Regione. Sarà realizzato in modo tale da garantire la migliore fruibilità anche da parte di persone a mobilità ridotta e con un sistema di igienizzazione, con lavaggio e asciugatura in 30 secondi. Gli altri due servizi saranno custoditi e verranno aperti in caso di manifestazioni ed eventi. L’incarico alla ditta verrà affidato a dicembre, i lavori partiranno a gennaio. Sulla zona si procederà anche all’installazione di una telecamera, adiacente ai servizi, come strumento di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità e vandalismo. I servizi saranno operativi entro la prossima estate. "Il rifacimento di quei servizi danneggiati dai vandali è solo un primo tassello di un più ampio progetto di riqualificazione di una parte centralissima della città e a forte vocazione turistica – spiega l’assessore Claudia Gabellini –. Riportare ordine e cura in quel luogo è importante anche perché è un punto di ritrovo di tantissimi giovani di Cattolica. E l’ordine genera a sua volta cura e attenzione. Ci saranno inoltre le telecamere a controllare l’area, uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e vandalismi, aumentando così la sicurezza dei cittadini".