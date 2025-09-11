Telecamere puntate su viale Ceccarini

Arriva la fibra ottica nella zona della stazione e il Comune ci ’attacca’ le telecamere di videosorveglianza nel sottopasso pedonale di viale Ceccarini, nel piazzale Vittorio Veneto a mare della stazione e infine nell’area di piazza XXV Aprile, a due passi da viale Ceccarini. Sono le ultime novità in materia di videosorveglianza che si vanno ad aggiungere alle telecamere previste per il parcheggio in via Moncalieri, zona Spontricciolo.

"Stiamo parlando di zone sensibili – premette la sindaca Daniela Angelini – Lo avevamo detto a suo tempo, la sicurezza è strategica e ci avremmo puntato molto. È quello che facciamo dando seguito con azioni precise. Ci siamo concentrati inizialmente nella zona mare e in un secondo momento abbiamo guardato con molta attenzione a progetti specifici nei quartieri. Lo abbiamo fatto a San Lorenzo legando la sicurezza alla socialità perché la presenza dei cittadini è un presidio importante. Lo abbiamo poi fatto alle Fontanelle. Oggi andiamo a implementare il sistema di videosorveglianza diffuso nella città".

E ora i numeri. L’amministrazione ricorda che fino a giugno 2022 le telecamere di videosorveglianza in città erano 91, a cui sommare 6 varchi dotati di Targasystem, il sistema in grado di rilevare le targhe dei veicoli e offrire informazioni importanti alla municipale e alle forze dell’ordine. La data di giugno 2022 non è casuale: si riferisce al momento in cui l’amministrazione Angelini ha vinto le elezioni ed è arrivata in municipio. Da quel momento il numero di occhi elettronici in città ha iniziato ad aumentare. Stando ai numeri forniti dal Comune, oggi si è arrivati a 157 telecamere mentre i varchi dotati di Targasystem sono saliti a 8. Dunque l’incremento di apparecchi per videosorvegliare la città, sottolinea la giunta, è del 45%.

Tornando alla zona centrale, è in corso il collegamento di ulteriori 8 telecamere tra viale Corridoni e il piazzale della stazione, così da monitorare luoghi sensibili, come le Poste ad esempio. Sul lungomare è in corso la partecipazione a un bando ministeriale che consentirà di installare altre 44 telecamere in 11 luoghii. Saranno impianti capaci di avere una visuale a 360 gradi e verranno posizionati sui lungomari della Repubblica, della Libertà, del Sole e nelle aree circostanti, quali ad esempio la ciclabile in viale Torino. "Quello della sicurezza è un ambito su cui ci eravamo spesi – conclude la sindaca – e stiamo mantenendo fede a quanto detto grazie anche all’azione della municipale nel controllo del territorio".

Andrea Oliva