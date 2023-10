Telecamere puntate sul nuovo lungomare

Telecamere di sicurezza puntate sul nuovo lungomare ciclopedonale intitolato a Raffaella Carrà, da piazzale Kennedy e la zona Cagnona ai confini con San Mauro Mare. È una delle novità comprese tra le tre principali modifiche al Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 approvato dal consiglio comunale (si veda anche l’articolo in basso). La nuova strumentazione tecnologica ’sul mare’ richiederà un investimento di 253mila euro. Risorse che arriveranno in gran parte da fondi stanziati dal ministero dell’Interno (copriranno circa l’80 per cento dei lavori, per 200mila euro complessivi), il resto, ovvero poco più di cinquantamila euro, proverrà da risorse interne comunali. Obiettivo: aumentare la sicurezza, quella reale e quella percepita, e la ’tranquillità’ da parte dei frequentatori del lungomare, sia durante l’estate che nel resto dell’anno, quando l’intenzione del Comune è di mantenerlo il più possibile efficiente e praticabile. Cosa confermata dai recenti provvedimenti che coinvolgono i bagnini nell’installazione di reti che proteggano dall’invasione della sabbia il lungomare stesso, nei mesi di ’fuori stagione’.

Parallelamente all’intervento fatto in tre tranche sul nuovo lungomare, l’intera spiaggia, un tratto di circa 1.300 metri tra piazzale Kennedy e via Italia, poi allungati fino ai confine comunale nord (quindi sui 1.800 metri linerari complessivi) alla Cagnona, è stata rinnovata, sulla scia dell’intervento pubblico. Finanziata in parte dalla Regione Emilia Romagna l’opera pubblica ha avuto un costodi circa 3,5 milioni di euro. Quanto ai privati, per ogni operatore si stima approssimativamente un investimento effettuato tra 100mila e 150mila euro (ancora più alto per i chioschisti). Ciò, senza certezze per il rinnovo della concessione. Sui problemi del lungomare recente l’intervento del candidato sindaco del Pd Francesco Chiaiese. Che parla di problemi più volte segnalati specie tra i bagni 15 e 23.

Mario Gradara