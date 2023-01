Telecamere sul lungomare: in auto solo chi ha il pass

Dall’uovo di Pasqua spunterà la sorpresa per i residenti di Rimini nord. Il Comune annuncia infatti l’entrata in funzione di 26 telecamere nella zona a traffico limitato sul lungomare, da Torre Pedrera a Rivabella, già avviata in via sperimentale l’estate scorsa tra le polemiche. Le telecamere si accenderanno durante il ponte pasquale. Ma si tratta, precisa l’amministrazione, della "fase di pre-esercizio". Tradotto: niente multe durante le prime settimane, per le ’prove di adattamento’. "Chi sarà beccato dalle telecamere a transitare senza averne i requisiti sarà raggiunto da un avviso da parte della polizia locale – spiega l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – La fase di pre-esercizio, prevista obbligatoriamente dal codice della strada, ha una durata di almeno trenta giorni". Probabile allora che a ’fare sul serio’ con le multe si cominci alla vigilia dell’estate. Sono circa 6mila i residenti interessati dalla nuova zona a traffico limitato: non tutti quelli che abitano nella popolosissima parte nord del Comune. Solo chi per arrivare alla propria abitazione è costretto – senza avere alternative – a passare dal lungomare. Molti residenti avranno diritto a un pass digitale. Tra le condizioni per ottenerlo "avere la disponibilità di almeno un posto auto dove si abita", aggiunge Frisoni. Pass anche per le attività ricettive, in numero uguale a quello dei posti auto di cui dispone ciascun albergo o residence. Invece alle attività commerciali e ai pubblici esercizi i pass verranno dati soltanto se hanno disponibilità di posti auto.

Per "accompagnare" i cittadini verso l’entrata in esercizio del nuovo sistema di controllo delle zone a traffico limitato della città si terranno una serie di incontri pubblici, promossi da Palazzo Garampi . Il primo martedì sera alle 21 a Torre Pedrera. Nell’incontro saranno illustrati i " dettagli della nuova regolamentazione della circolazione, del sistema di controllo con i varchi elettronici, delle modalità per la richiesta e il rilascio dei permessi per i residenti, per gli operatori e per i visitatori". L’appuntamento, che si annuncia già affollatissimo, si terrà alle 21 presso il ’Tendoun’, il tendone allestito per il periodo natalizio all’altezza del bagno 65 di Torre Pedrera. All’appuntamento interverranno gli assessori alla mobilità Roberta Frisoni, ai lavori pubblici Mattia Morolli e alla polizia locale Juri Magrini, oltre ai tecnici e dirigenti comunali e ai consiglieri comunali della zona.

All’incontro di Torre Pedrera ne seguiranno altri nelle prossime settimane "per confrontarsi con i residenti delle altre zone interessate dal provvedimento". L’attivazione della fase di pre-esercizio dei nuovi occhi elettronici sarà successivamente accompagnato anche da una campagna di comunicazione mirata "rivolta a chi in questa prima fase di test dovesse erroneamente passare sotto i varchi senza esserne autorizzato". "La zona a traffico limitato del lungomare nord – sottolinea ancora il Comune in una nota – è stata introdotta per favorire la vivibilità e la qualità urbana dei sei chilometri di waterfront riqualificati grazie piste ciclabili, aree pedonalizzate, spazi verdi, salotti urbani".

Mario Gradara