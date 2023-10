Telecamere sulla Marecchiese per multare chi passa col rosso

Le telecamere che multano chi passa con il rosso raddoppiano. Dopo quelle montate già nei mesi scorsi sulla via Emilia, non ancora entrate in funzione, in questi giorni (foto) è iniziata l’installazione di altri sei impianti sulla Marecchiese e sulla via Trasversale Marecchia, al semaforo che regola l’incrocia tra le due strade, tra Sant’Ermete e San Martino dei mulini. I dispositivi sono stati presi a noleggio (per una durata di 26 mesi) dalla ditta Project automation di Monza. I lavori in corso in questi giorni sono propedeutici all’attivazione delle delle telecamere che controlleranno e multeranno chi passa con il rosso in quell’incrocio, negli anni teatro di tanti incidenti (anche gravi). "Ma non ci sono ancora tempi precisi per l’attivazione delle telecamere lungo la Marecchiese e la via Trasversale Marecchia – spiegano dal Comune di Santarcangelo – Il cantiere in corso è un primo step, ma ancora non è stato stabilito quando i dispositivi saranno messi in funzione". Sicuramente, "come accadrà anche per le telecamere già installate nei mesi scorsi tra le vie Emilia e Mazzini e non ancora attive, non appena si deciderà di accendere anche quelle su Marecchiese e via Trasversale Marecchia ne sarà data ampia comunicazione in città". Come era stato annunciato per gli impianti montati sulla via Emilia, "sarà fatta una campagna informativa che spiegherà meglio il funzionamento dei dispositivi, anche per evitare inutili allarmismi e comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale". Tutte le telecamere saranno attivate "in via sperimentale, allo scopo di ridurre le violazioni di chi passa con il rosso e mette in pericolo chi attraversa l’incrocio con altri veicoli o, peggio ancora, in bici o a piedi". A Santarcangelo c’erano già state in passato le telecamere che sanzionano le infrazioni ai semafori, ma poi (dopo le polemiche e i tantissimi ricorsi) erano state smontate.