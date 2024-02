Telefonia, la giungla delle antenne . Via libera al nuovo regolamento

Tredici nuove antenne richieste dai gestori e un regolamento per indirizzarle in luoghi definiti. Il consiglio comunale ha approvato nella serata di mercoledì il nuovo regolamento per le installazioni di telefonia mobile. La giunta Angelini ha deciso di dotarsi di un regolamento per definire per quanto possibile come e dove sorgeranno le nuove installazioni. Una delle novità è la mappa delle localizzazioni. "Conterrà l’indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate dove poter ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile anche tenendo conto dei programmi di sviluppo presentati dagli operatori", spiega l’assessore Christian Andruccioli. Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti esistenti "sono consentite nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni". Ci sarà maggiore attenzione anche all’estetica per ridurre l’impatto visivo. "E’ favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni anche con l’obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione ed in particolare nei siti definiti come sensibili". Saranno tutelati luoghi sensibili, come quelli di carattere sanitario (ospedali e case di cura), scuole e piazze. "Adottare questo regolamento, nel limitato campo d’azione che la norma ci concede, è doveroso".

Da Azione Riccione arriva la richiesta di convocare un consiglio comunale "per spiegare alla città il regolamento e l’ubicazione delle nuove antenne. I cittadini devono sapere dove potrebbero sorgere. Purtroppo però l’amministrazione non ha accolto questa nostra proposta". Le antenne, per il consigliere Marco De Pascale sono l’occasione per affondare il colpo. "Oggi l’amministrazione ha uno strumento per indirizzare per quanto possibile le scelte dei gestori. Un regolamento che la precedente amministrazione non aveva fatto".

Andrea Oliva