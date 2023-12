Telefonini muti, gravi disagi in Valmarecchia

Smartphone e telefoni fissi ‘muti’ per assenza di segnale. Torna il problema con le reti telefoniche, in particolare Wind3 e Illiad, in alta Valmarecchia. Dopo le segnalazioni di qualche mese fa, altri disagi in particolare a Novafeltria. "I cellulari non funzionano – dicono infuriati i residenti – C’è chi ha cambiato operatore per la disperazione. A settembre molti avevano segnalato anche pali a terra e fili pendenti ma nulla è stato fatto". Con l’arrivo del maltempo e il vento forte dei giorni scorsi, sembra si sia danneggiato anche un ripetitore a Cavallara. "E’ un grande problema, soprattutto per le emergenze _ commentano i cittadini _ Non possiamo restare isolati più volte l’anno, tutti i Comuni devono segnalare i disagi alle compagnie e trovare una soluzione una volta per tutte".