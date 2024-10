Telefonini vietati a scuola a Rimini, alle elementari già incollati allo schermo

Rimini, 6 ottobre 2024 – Bacheche dove custodire gli smartphone in bella mostra in classe. Oppure il cassetto della cattedra che diventa un concentrato di tecnologia con cellulari ammassati mentre agli studenti non rimane che la penna e il libro. Nel corso degli anni gli istituti in provincia hanno interpretato in vari modi il principio del ‘divieto all’uso del cellulare’ a scuola.

Per arginare un abuso che finiva per distrarre ragazzi e ragazze dalle attività scolastiche, nel 2017 l’allora ministro Fioroni fece una circolare per disciplinarne l’utilizzo. In tempi recenti ci ha pensato il ministro Valditara a varare una vera e propria stretta sugli smartphone. La prima puntata risale all’autunno di due anni fa.

La circolare del ministro imponeva il divieto senza se e senza ma, tranne che nei casi in cui il dispositivo elettronico fosse utilizzato ai fini didattici. Un provvedimento che andava di pari passo con un utilizzo dei cellulari sempre più ampio da parte degli studenti. Un uso, e a volte abuso, che stava interessando fasce studentesche sempre più giovani e non solo quelle degli istituti superiori. Ne sanno qualcosa i dirigenti degli istituti comprensivi della provincia alle prese con alunni a volte anche alle elementari, che si presentavano a scuola con lo smartphone in tasca. Se poi ci si spostava alle superiori, parlare di divieti appariva come svuotare il mare con un cucchiaio. Al primo cellulare riposto nel cassetto della cattedra, su consiglio dell’insegnante, ecco che ne squillava un secondo nello zaino, o in alternativa lo smartwatch portato al polso.

L’ultima puntata di questa battaglia combattuta a suon di provvedimenti ministeriali e regolamenti contro l’utilizzo del telefonino a scuola è la circolare annunciata dal ministro Valditara in luglio. Un documento ancor più stringente che parla di divieto all’uso del cellulare anche a fini didattici fino alla terza media. Ad essere salvati sono solo gli utilizzi previsti nei Piani educativi individualizzati, i Pei, oppure nel Piano didattico personalizzato, laddove il cellulare può essere un supporto per alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

In classe vengono consentiti solo i tablet o i Pc per le attività legate alla didattica. Addio selfie o foto rubate in classe, pena l’incorrere nelle conseguenze previste dai regolamenti delle singole scuole. Sanzioni che la circolare del ministro sollecita a inserire nei regolamenti.