"Temo quando i miei figli escono"

"Negli ultimi anni, ho notato un cambiamento nell’atmosfera che si respira a Rimini, soprattutto in estate. Sono madre di due figli e quando li vedo uscire la sera è innegabile che qualche preoccupazione ci sia. Mi riferisco alla delinquenza che negli ultimi tempi è cresciuta, alle baby gang e ai ragazzi che menano le persone per nulla. Ai miei figli dico sempre di stare attenti, di lasciare perdere se incontrano qualche attaccabrighe, ma non sempre basta. Quante storie ci sono di ragazzi che da noi in estate vengono derubati e malmenati, per non pensare dei casi che finiscono anche peggio. Mi fa paura vedere che stanno crescendo in questa situazione".