"Tempi brevi per le urgenze"

Anna, 60 anni e Claudio, 64 anni: "Pensiamo che questo sistema funzioni anche se, senza dubbi, ha margini di miglioramento. Ad esempio, nel nostro caso, quando abbiamo prenotato una visita oculistica, il tempo di attesa è stato di quattro mesi. L’esame non poteva essere anticipato ma si tratta comunque di tempistiche, a nostro modo di vedere, ragionevoli.

E poi quando si tratta di visite urgenti, anche in venti giorni, si riesce ad essere visitati o a fare un esame specialistico. Sul nostro medico di famiglia, cosa dire? Abbiamo avuto la fortuna di avere come professionista una persona molto disponibile, attenta ai dettagli. Ma non sempre è così".