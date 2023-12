Tempo di bilanci: "Accordo con l’Ue a un tiro"

La firma sull’accordo di associazione con l’Unione europea a febbraio, il bilancio dello Stato, ma anche l’accordo con Amazon e meritocrazia nel settore pubblico. Il 2023 è agli sgoccioli, ma anche la legislatura. Quindi, è tempo di bilanci per il governo di San Marino. Ne hanno da raccontare i segretari di Stato. Partendo da quell’accordo con l’Ue che, dopo otto anni di negoziato, sta diventando realtà. "Un passaggio storico – dice il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari –. Un negoziato che del quale il governo si è preso carico fissandolo tra le priorità. Un risultato raggiunto grazie al lavoro corale tra tutte le Segreterie e grazie all’apertura della Commissione europea". Ora via libera agli ultimi passaggi per procedere dalla teoria alla pratica. "Se le prossime elezioni, come mi sembra di capire – sottolinea Beccari – saranno tra la fine di maggio e i primi di giugno, ci saranno per noi, come governo, tre mesi di lavoro a pieno regime che cercheremo di sfruttare per il consolidamento, ma anche per portare a termine qualche nuovo obiettivo. L’accordo di associazione naturalmente terrà banco perché ci sarà la discussione politica, la firma forse già nel mese di febbraio, ci potrebbe essere la ratifica se ci saranno i tempi". Quando si parla di conti scende il campo il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti. Partendo dalla Finanziaria che ha appena avuto il via libera in Consiglio grande e generale.

"Più che un bilancio del 2023 questo è un bilancio di legislatura – sottolinea il ministro alle Finanze – Siamo partiti con gravi carenze rispetto al bilancio dello Stato. Mi ricordo che nel 2019 è stato lavorato un bilancio di previsione con tutte le forze politiche e le parti economiche al tavolo, proprio per le grandi difficoltà che aveva quel bilancio. Gravi problemi di liquidità da parte dello Stato e un settore bancario e finanziario in forte crisi. In questi anni si è lavorato tanto per ripristinare l’equilibrio di bilancio e oggi possiamo parlare di bilanci, dal 2022 a oggi, con avanzi di bilancio. Questo è un risultato molto significativo, anche perché negli ultimi anni abbiamo affrontato delle crisi senza precedenti. Il tessuto economico, sorretto dalle scelte politiche, si è dimostrato resiliente".

Dai bilanci si passa a un accordo sul quale ha ’battuto’ molto il segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi. Quello con il colosso Amazon. "Stiamo parlando – sottolinea – di un intervento a livello infrastrutturale interno per avere un’ infrastruttura compatibile con tecnologia cloud, a cominciare da registro unico delle attività economiche per piccole e medie imprese. Una opportunità per diventare ‘hub tecnologico’. Pensando allo sviluppo economico non si può prescindere dal digitale che avrà, sempre più, un ruolo fondamentale". Parla di meritocrazia, ma anche di Icee il segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti. "Di Icee se ne parla da anni – dice – Abbiamo ripreso il lavoro fatto e siamo vicini a un testo. A metà gennaio il progetto di legge sarà all’attenzione di opposizioni e categorie".