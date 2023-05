Tempo di mostre: omaggio a Pantani e al ‘treno’ Baldini

Mentre la mostra dedicata a Frida Kahlo, a Villa Mussolini, chiude registrando 13mila visitatori, a Riccione si annuncia l’arrivo di ‘Marco Pantani e i Campionissimi’ di Miguel Soro. L’inaugurazione, accompagnata da una sua performance, si terrà sabato 13 maggio alle 18 a Villa Franceschi, dove il grande ciclismo sarà in mostra attraverso i ritratti e le gesta dei corridori che hanno fatto la storia del leggendario sport. Questa nuova galleria vuole essere anche un omaggio a Marco Pantani, il Pirata, e a Ercole Baldini, il Treno di Forlì. Porte aperte al pubblico dal 14 maggio al 4 giugno, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (ingresso libero). Non è casuale la data del 14, questo infatti è il giorno in cui la Romagna sarà grande protagonista della 106ª edizione del Giro d’Italia con la nona tappa a cronometro Savignano- Cesena. Plaude intanto al successo della mostra dedicata a Frida Khalo la vicesindaca Sandra Villa che commenta: "Villa Mussolini è percepita sempre di più come il luogo di mostre fotografiche. si è sviluppata una fidelizzazione che intendiamo coltivare. A giugno qui inaugureremo la prima di altre due grandi esposizioni di livello assoluto".

ni. co.