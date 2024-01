"Tempo pieno, asili nido e classi senza voto: le sfide per il 2024"

Dai cantieri del Pnrr per i nuovi nidi alla sperimentazione del laboratorio per il contrasto all’abbandono scolastico. Senza scordaer "il timore sulle possibili ricadute locali di alcune discutibili decisioni del governo". Sono queste, secondo la vicesindaca Chiara Bellini, le sfide che attendono il mondo della scuola riminese nel 2024. La consapevolezza è che "servono risorse per diminuire l’impatto dei costi dei servizi a sostegno delle famiglie per aumentare le dotazioni territoriali a sostegno del tempo pieno e prolungato". Il nuovo anno, dunque, vedrà l’avvio dei "cantieri per tre nuovi nidi di infanzia in tre zone strategiche della città. Una progettualità di lungo corso – chiarisce Bellini – in grado di potenziare la frequenza ai nidi, grazie a misure democratiche ed eque di accesso e infrastrutture all’avanguardia". Ma il 2024, aggunge la vice sindaca, "vedrà Rimini protagonista a livello regionale per l’osservazione e la sperimentazione di strumenti per il contrasto all’evasione scolastica e la promozione del benessere tra gli alunni". Tra le novità, "l’avvio a dicembre di un gruppo educativo post-scuola sperimentale al pomeriggio nella scuola primaria Lagomaggio": la Bellini lo definisce "un tempo pieno creativo". "Altre tematiche sulle quali vorremmo avviare una riflessione – conclude – sono quelle legate all’educazione della parità di genere, all’autovalutazione e alle classi senza voto".