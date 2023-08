Tendopoli in spiaggia Campeggiatori abusivi nel mirino dei bagnanti

Spiaggia libera di piazzale Boscovich usata come un campeggio. La sabbia scambiata per piazzole e una tendopoli abusiva eretta davanti al mare, nella zona non affollata dagli ombrelloni. E’ questa la situazione che, da sabato, i bagnanti della spiaggia libera si trovano davanti andando al mare, dove nella zona un gruppo di campeggiatori abusivi si è stabilizzato con tanto di tende sulla battigia. Il fenomeno, non nuovo, è già risultato essere un problema anche in ottica degrado, con la spiaggia libera scambiata come dormitorio anche da numerosi clochard o senza fissa dimora extracomunitari. Per risolvere la situazione la Capitaneria di Porto è già al lavoro per fare ’levare le tende’, letteralmente, al gruppo di abusivi.