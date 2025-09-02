"Teniamo la città viva anche a settembre"

La stagione della Regina si allunga, settembre compreso, e a questo ci penseranno i bagnini che annunciano che manterranno quanto più possibile gli stabilimenti aperti, almeno fino alla fine del mese. Mentre gli albergatori hanno già fatto sapere che gran parte delle strutture chiuderà da lunedì 15, gli operatori di spiaggia guardano comunque al futuro con fiducia. "Saremo aperti almeno fino a fine mese – dice Roberto Baldassarri, presidente Coop. Bagnini di Cattolica – perché crediamo che ci siano dei margini di lavoro, grazie al bel tempo, ai turisti presenti negli appartamenti ma anche ai turisti last-minute del weekend e al turismo locale. Crediamo in una città viva, che merita una spiaggia aperta il più possibile". Il servizio di salvataggio sarà garantito fino al 21 settembre, poi ogni bagnino garantirà la sicurezza in spiaggia anche con avvisi e comunicazioni in ogni singolo stabilimento: "La spiaggia sarà sicura e garantita – spiega Baldassarri – fino a fine settembre con ogni bagnino che si prenderà cura dei propri clienti nel propri stabilimento rispettando tutte le normative necessarie".

Una buona notizia per tutto il comparto turistico. "Invitiamo anche gli altri operatori a credere nel mese di settembre e a mantenere una città viva e accogliente" prosegue Baldassarri. Intanto giunge notizia che l’amministrazione comunale ha dato incarico a degli esperti di ristrutturare la passeggiata pedonale retrostante le cabine degli stabilimenti da via Fiume alla zona Acquario per ripristinare la pavimentazione di pregio dopo alcune segnalazioni. Poi anche gli operatori balneari si siederanno intorno a un tavolo per favorire nuove strategie promozionali: "In Germania alcuni giovani non conoscono più la Riviera adriatica – commenta Baldassarri – Su questo dovremo lavorare".

Luca Pizzagalli