Teniamoci in forma. Subito pienone in fiera: "La città è diventata capitale del wellness"

di Giuseppe Catapano

In Fiera parte RiminiWellness e la città diventa una grande palestra. La rassegna di Ieg dedicata a fitness, benessere, sport e sana alimentazione inaugurata ieri, che andrà avanti fino a domenica, non è solo uno degli eventi di punta del calendario fieristico nazionale.

"Ma rappresenta – osserva il sindaco Jamil Sadegholvaad – anche l’avvio di un programma coerente con l’identità di Rimini come città del benessere e degli stili di vita sani". Una Rimini che "vive dodici mesi all’anno" e che ha saputo destagionalizzare "anche grazie alle fiere e al nuovo Parco del mare", sempre più polo di attrazione. La manifestazione, come sottolineato da presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti, "continua a distinguersi per la capacità non solo di stare al passo coi tempi, ma di anticiparli". D’altronde, chiosa, il claim ‘Face your shades’ lancia "un messaggio chiaro: accogliere le proprie fragilità è il primo passo per superarle e vivere il benessere in modo autentico e libero da stereotipi".

"Rimini è la capitale del wellness" sentenzia Corrado Peraboni, l’amministratore delegato di Ieg. "L’Italia – argomenta l’ad – è il quarto più sedentario dei Paesi Ocse. Meno del 20% degli italiani ha un livello di attività fisica minimo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Fa eccezione la regione Emilia Romagna che ha livelli molto più alti di attività fisica. Da qui parte un segnale importante per il nostro Paese".

Dalla capitale del wellness, appunto. Che come di consueto va oltre i 190mila metri quadrati tra aree indoor e outdoor, articolate lungo 30 padiglioni, all’interno del quartiere fieristico. Sono oltre 200 gli eventi di RiminiWellness Off che coinvolgono tutta la città, dal Parco del Mare al nuovo lungomare, fino alla Piazza sull’acqua.

"Un riflesso anche strutturale – sottolinea il sindaco Sadegholvaad – di come la città sia ormai un punto di riferimento per chi cerca salute, movimento e qualità della vita". In collegamento video, nel corso della cerimonia inaugurale di ieri, il saluto di Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità. "Soprattutto per le persone con disabilità o con una patologia degenerativa rara – le parole del ministro – è importantissimo poter perseguire il proprio benessere anche attraverso le attività e gli strumenti dedicati al wellness, attraverso lo sport e l’attività fisica con consigli e programmi su misura".

Dal punto di vista di Michele de Pascale, presidente della Regine, RiminiWellness è anche "l’espressione concreta della visione regionale di benessere, sviluppo e coesione sociale. La nostra Sport Valley è un modello riconosciuto, dove lo sport è parte integrante della cultura e dell’identità regionale, un vero strumento di crescita, inclusione e prevenzione". La Fiera di Rimini e la Riviera si trasformano nel palcoscenico globale della promozione del benessere e dei sani stili di vita.