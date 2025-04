Tensione fuori dal Bufalini. Cinquanta rom ’assaltano’ l’ospedale dove si trova il 15enne ferito in moto

Una vita giovanissima appesa ad un filo sottile. È quella del ragazzo riminese di soli 15 anni, finito in coma dopo un tremendo incidente in scooter avvenuto sabato scorso in via Acquario. Da più di tre giorni, il giovane lotta tra la vita e la morte e anche ieri è stato sottoposto per diverse ore ad un delicatissimo intervento al ’Bufalini’ di Cesena, dopo essere già stato operato una prima volta alla testa. Proprio l’ospedale, ieri mattina, è stato il teatro di alcuni momenti di tensione, dovuti all’arrivo in massa dei familiari e degli amici del minore, preoccupati per lo stato di salute del 15enne. In tutto una cinquantina di persone, di etnia rom, che si sono riversate in ospedale chiedendo notizie sul conto del ragazzo. Il personale sanitario è stato costretto a richiedere l’intervento di polizia di Stato e carabinieri per gestire il flusso di visitatori che, mossi dall’ansia, stava rendendo difficoltoso l’accesso al pronto soccorso. Stando a quanto emerso, la madre del minore, nel caos, avrebbe superato il parapiglia iniziale, familiari e amici hanno quindi lasciato libero il passaggio e non si sono più verificati disordini.

Il minorenne è rimasto coinvolto di uno scontro con un’automobile mentre alle 23 circa di sabato si trovava a bordo del proprio scooter in via Acquario, zona Costellazioni a Rimini. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine (sul posto sono intervenuti sia gli agenti della municipale che della polizia di Stato), il giovane era senza casco. Stava uscendo da una stradina chiusa in sella al suo scooter Yamaha con targa sammarinese quando, per cause ancora oggetto di accertamento, l’adolescente è entrato in collisione con un’auto. Le forze dell’ordine hanno compiuto tutti gli accertamenti del caso sull’automobilista, che però non è risultato alterato o sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Sul posto sono accorsi anche i parenti del ragazzino, che vive nelle vicinanze del luogo dell’incidente, il quale è stato immediatamente trasferito d’urgenza al ’Bufalini’. "La nostra prima preoccupazione al momento è legata alla salute del ragazzo: tutti ci auguriamo che possa riprendersi presto – spiega l’avvocato Davide Grassi, che assiste la madre del 15enne –. Dopo di che, cercheremo di capire meglio la dinamica dell’incidente".