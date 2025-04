Tensioni al Liceo, scatta l’ispezione. Obiettivo: riportare la serenità

Un anno scolastico da dimenticare, quello del liceo Serpieri di Rimini. Dopo i problemi iniziati lo scorso novembre tra studenti e professori, nei confronti della dirigenza scolastica; ora è arrivato l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale. In una nota di ieri mattina si legge di un’ispezione del primo aprile al liceo riminese. "E’ stato disposto un accertamento ispettivo in corso di svolgimento, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili. Al termine degli accertamenti si procederà poi alle valutazioni del caso – si legge nella comunicazione –. L’intento è quello di contribuire a riportare il necessario clima di serenità nella comunità scolastica del liceo Serpieri".

Dopo la notizia dell’ispezione dell’Ufficio scolastico, dalla comunità scolastica arriva un sospiro di sollievo. "Tutto questo ci fa piacere, aspettavamo con ansia che qualcuno venisse personalmente a vedere la situazione – ammette Marco Mangia, docente del liceo –. Personalmente sono molto più sereno, ora attendiamo le risposte e le dovute osservazioni per capire se siamo noi professori ad aver sbagliato qualcosa, oppure in questa scuola realmente c’è qualcosa che non va".

Nel frattempo l’anno scolastico sta andando corre verso i titoli di coda, archiviando un inverno da dimenticare per la scuola di Viserba. Tutto è iniziato lo scorso novembre con una serie di scioperi da parte degli studenti, proseguiti poi con una lettera firmata da una settantina di docenti. La pietra dello scandalo sempre la disorganizzazione della scuola. La vicenda è poi culminata con la sospensione di due professori della scuola, tra cui lo stesso Mangia, seguita da un’altra mobilitazione di studenti, docenti e genitori. "Ad oggi la situazione non è cambiata di mezza virgola, i problemi ci sono ancora e i rapporti con la preside sono solo di livello professionale, nulla di più – prosegue Mangia –. Siamo tutti concentrati sul rush finale prima della fine dell’anno scolastico, ma i problemi ci sono ancora. Anche sui viaggi di istruzione c’è da ridire. Quelli proposti dai docenti non sono stati fatti, sostituiti da altri decisi dalla dirigenza e soprattutto in barba al regolamento scolastico che ammette gite entro il 30 aprile. Alcune di queste devono ancora partire e sono previste per maggio. Quelli che hanno sofferto di più alla fine sono stati gli studenti, alcuni direttamente risucchiati dentro la questione, vivendo sulla loro pelle questo disagio. Quello che c’è di buono è che molti ragazzi, dalla questione, hanno portato a casa una vera e propria lezione di educazione civica, dando il buon esempio".

Federico Tommasini