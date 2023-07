Tenta di rubare alcolici al Conad: fermato dalla polizia

È finito in manette nei giorni scorsi un kenyota di 29 anni sorpreso a rubare in un supermercato Conad di Rimini, nascondendo nel proprio zaino diverse bottiglie di alcolici e cercando poi di uscire senza pagare la merce, mentre il complice, non ancora identificato, si dirigeva invece alle casse per pagare altri prodotti. Un escamotage però che non è passato inosservato al direttore responsabile del supermercato e un dipendente, che nel tentativo di bloccare il ladro si sono visti destinate diverse minacce di morte, oltre a diversi e violenti spintoni da parte del rapinatore nel tentativo di divincolarsi dalla loro presa. Per questo ben presto è stato richiesto l’intervento degli agenti della questura, che hanno infine bloccato il 29enne e l’hanno arrestato per il reato di rapina impropria.