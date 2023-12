Tenta di rubare merce da un ristorante e ferisce il titolare

È stato arrestato per il reato di tentata rapina impropria un cittadino straniero che nella serata di giovedì, alle 20.10, si era intrufolato in un ristorante in zona darsena per rubare della merce. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo sarebbe stato visto dai responsabili del locale che prima avrebbero provato a spaventare il soggetto per farlo desistere. Il malvivente però aprendo la porta del ristorante di scatto si è quindi avventato sui due responsabili e, cercando di fuggire, ne sarebbe nata una colluttazione in cui uno dei proprietari del ristorante è caduto a terra sbattendo la testa contro lo spigolo del bancone in acciaio, ferendosi alla nuca. Il malvivente in fuga invece è stato bloccato successivamente grazie all’arrivo delle Volanti, che lo hanno quindi arrestato e trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.