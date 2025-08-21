Tenta di rubare uno scooter: 22enne nei guai

Il suo piano era quello di scassinare uno scooter per poi fuggire a tutta velocità. Il tentativo di furto è stato però sventato grazie all’intervento dei carabinieri della compagnia di Rimini, che l’altro ieri hanno arrestato il giovane ladro in flagrante. A finire in manette è stato un 22enne, disoccupato, originario della provincia di Novara e senza fissa dimora, sorpreso mentre stava cercando di impossessarsi di uno scooter parcheggiato in via Euterpe. La segnalazione è arrivata da una donna che, passando lungo la strada, ha notato i movimenti sospetti del giovane accanto a uno Scarabeo. L’uomo aveva già forzato il cilindretto del bloccasterzo e stava tentando di collegare i fili dell’accensione per mettere in moto il mezzo. L’immediata telefonata al numero di emergenza 112 ha consentito alla centrale operativa di inviare sul posto una pattuglia della sezione radiomobile, che è giunta in pochi minuti. Alla vista dei militari, il giovane non ha opposto resistenza ed è stato bloccato e identificato. Condotto in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di furto aggravato. Lo scooter, che aveva già riportato danni in seguito al tentativo di effrazione, è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Il 22enne ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si è svolto ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Rimini.