Tenta di rubare vestiti alle Befane

Ruba vestiti nel negozio e cerca di farla franca, ma viene arrestato. Un 26enne straniero è finito in manette dopo aver tentato di uscire senza pagare da un negozio del centro commerciale Le Befane. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, aveva cercato di farla franca con alcuni capi d’abbigliamento sottratti dagli scaffali, ma il suo piano è stato sventato in pochi minuti. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si è aggirato tra i reparti fingendo di fare acquisti, per poi impossessarsi della merce e rimuovere le placche anti-taccheggio nel tentativo di eludere i controlli. Una volta pronto, si è diretto verso l’uscita senza passare dalle casse, convinto di essere sfuggito all’attenzione del personale. Ma i suoi movimenti sospetti non sono passati inosservati. Gli addetti alla sicurezza del punto vendita hanno immediatamente lanciato l’allarme, consentendo a una pattuglia dei carabinieri di intervenire in tempi rapidi. I militari dell’Arma sono riusciti a bloccarlo prima che potesse dileguarsi: la refurtiva, del valore di circa 180 euro, è stata recuperata e restituita al negozio.

Il 26enne è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e ha trascorso la notte in camera di sicurezza. Nella mattinata di ieri è stato processato per direttissima.