Tenta di svaligiare una farmacia ma viene scoperto e arrestato

Si intrufola in farmacia calandosi dalle tubature delle condotte di aerazione e inizia a fare man bassa di medicinali. Ma è andata male a un ladro di 25 anni (di origine nordafricana), sorpreso dai carabinieri all’interno dell’attività nella zona della Colonnella. Con l’agilità degna di un contorsionista, il giovane era riuscito a introdursi nella struttura alla ricerca di soldi e farmaci da rubare, ma i suoi movimenti hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e alla fine è stato scoperto e arrestato.

I militari dell’Arma sono entrati in azione ieri notte intorno alle 2.30. Transitando davanti alla farmacia, la pattuglia della sezione radiomobile ha notato che l’allarme dell’esercizio era in funzione. Inoltre, i militari si sono accorti che le telecamere esterne erano state danneggiate e che a terra c’erano dei listelli di metallo piegati. I listelli erano quelli a protezione della condotta di aerazione. I carabinieri hanno così intuito che qualcuno doveva aver fatto irruzione nella farmacia, usando le tubature per riuscire a enttrare.

All’arrivo delle forze dell’ordine, il malvivente si trovava ancora all’interno dell’attività. I militari lo hanno sorpreso mentre cercava di mettersi in tasca alcune scatole di medicinali, dopo aver già messo a soqquadro tutti gli scaffali. Colto in flagranza, il ladro 25enne è stato arrestato e portato in caserma per l’identificazione. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini dove è stato sottoposto al processo per direttissima, mentre la refurtiva è stata restituita ai titolari della farmacia. Di non poco conto i danni provocati dal ladro con il suo raid all’interno del locale.