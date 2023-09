Tenta il furto di cani, torna in libertà

È stato rimesso in libertà, con obbligo di firma, l’uomo di 27 anni accusato di resistenza, danneggiamento, lesioni e rapina impropria. Il parapiglia era nato sabato scorso a Miramare, quando gli inquilini di una palazzina erano scesi in strada accusando il 27enne di volersi impossessare di due cuccioli di bulldog francesi che si trovavano nel cortile. Ne è nata una lite furibonda, con l’aggressione di alcuni condomini. Il 27enne dal canto suo ha riferito che stava solo accarezzando i cani e non voleva rubarli.