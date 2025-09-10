Tenta la fuga dalla finestra. Preso con mezzo chilo di droga

Ha provato a scappare dalla finestra sul retro, lanciando uno zaino per liberarsene. Ma ad attenderlo c’erano gli agenti della polizia locale di Rimini, che da giorni lo tenevano sotto controllo. Così, nel pomeriggio dell’altro ieri, un 33enne è finito in manette con l’accusa di spaccio, dopo che in casa sua sono stati trovati oltre 500 grammi di stupefacenti e denaro in contanti.

La scena si è consumata in un appartamento al piano terra del centro città, già da tempo sorvegliato dagli uomini della squadra giudiziaria della polizia locale. Movimenti sospetti, visite frequenti e di breve durata avevano rafforzato i sospetti degli investigatori, che conoscevano bene il giovane: nell’ottobre 2024 era già stato arrestato per spaccio.

Quando gli agenti hanno deciso di intervenire, bussando alla porta dell’abitazione, qualcuno all’interno ha tentato di prendere tempo, sostenendo che l’uomo non fosse in casa. Ma proprio in quel momento, sul retro, il 33enne cercava di dileguarsi, salvo rientrare precipitosamente nella sua camera dopo aver notato la presenza delle forze dell’ordine.

La perquisizione, condotta anche con l’aiuto delle unità cinofile, ha svelato subito il contenuto dello zaino: 250 grammi di cocaina, parte già suddivisa in dosi e parte ancora da raffinare, e 291 grammi di hashish, confezionati sia in blocchi che in singole porzioni. Insieme alla droga sono stati trovati un bilancino di precisione, spray al peperoncino e 725 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 33enne è stato arrestato e accompagnato in carcere. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice che dovrà decidere sulla convalida dell’arresto eseguito dal personale della polizia locale.