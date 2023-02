Tenta la fuga in bici ma cade: in manette pusher minorenne

Alla vista delle divise ha tentato di spaccare in bici. Ma i poliziotti l’hanno inseguito e acciuffato scoprendo che addosso nascondeva oltre un etto di hashish. E’ finito in manette lo spacciatore di soli 17 anni, fermato l’altra sera da una Volante della polizia dop un rocambolesco inseguimento. L’episodio è avvenuto a Torre Pedrera intorno alle 20. I poliziotti erano in zona quando in una strada vicina alla ferrovia hanno notato quattro ragazzi intenti a confabulare tra loro. Gli agenti, insospettiti, si sono avvicinati, e i giovani si sono dati alla fuga. Uno di loro ha tentato di scappare in bici, ma i poliziotti l’hanno inseguito e fermato approfittando della sua caduta. Addosso al giovane pusher gli agenti hanno trovato due panetti di hashish - per un peso totale di più di un etto - oltre alla droga scivolatagli di dosso a causa della caduta. Il ragazzo, un 17enne di origine macedone, ha provato a ribellarsi sferrando calci e pugni: è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il tribunale dei minori di Bologna l’ha affidato a una comunità.