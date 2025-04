Tenta la truffa del finto avvocato. Pensionata denuncia e lo inchioda

Quell’auto era stata usata 6 mesi prima per una truffa nel Bolognese. E non è sfuggita al sistema di rilevamento varchi sul Titano. A bordo un 27enne italiano, residente a Napoli, pluripregiudicato, che gli uomini della Guardia di rocca, dopo la segnalazione della centrale operativa interforze, hanno presto individuato in territorio. Fermato dagli agenti nel primo pomeriggio, sono subito emersi una serie di precedenti a suo carico. Tra cui l’obbligo di firma in seguito a una rapina. Utile andarci a fondo e, così il 27enne è stato portato negli uffici della sezione operativa per tutti gli accertamenti del caso.

Caso che ha voluto che proprio in quelle ore, negli stessi uffici si presentasse una 81enne sammarinese per sporgere denuncia per l’ormai tristemente famosa truffa del finto avvocato. La donna ha raccontato agli agenti di aver ricevuto una chiamata sul telefono di casa. Dall’altra parte della cornetta c’era un uomo che gridava "Mamma, mamma aiutami!". Dopo quella telefonata ne arriva un’altra, quella di un sedicente avvocato che la informa che il figlio aveva investito una minorenne e che per evitare il carcere avrebbe dovuto pagare una cauzione. Alla donna il compito di consegnare l’intera somma, per andare in aiuto del figlio, a un collaboratore dello studio che presto le si sarebbe presentato alla porta di casa.

Ma la pensionata ha capito che qualcosa non funzionava e invece di consegnare i soldi è andata a fare denuncia. Quel racconto ha fatto insospettire gli agenti della Guardia di rocca, che hanno immediatamente pensato a un collegamento tra il 27enne appena fermato e quella tentata truffa. Sospetto poi confermato dall’analisi del navigatore in possesso del giovane, dove era indicato proprio l’indirizzo di casa della pensionata sammarinese. Così, l’uomo è stato arrestato e dopo l’interrogatorio di garanzia da parte dell’autorità giudiziaria, è stato espulso dal territorio sammarinese. L’auto è stata sequestrata, proprio come il suo cellulare. Gli agenti della Guardia di rocca stanno ancora indagando sulla vicenda. Sono a caccia dei complici e sospettano l’esistenza di una vera e propria banda con base a Napoli, specializzata in truffe di questo genere.