Tenta suicidio dal ponte di Tiberio: 21enne salvato dai poliziotti

Aveva scelto di farla finita. Ma è stato provvidenziale l’intervento di due poliziotti, chiamati dai passanti: prima hanno cercato di farlo ragionare, nel tentativo di dissuaderlo dal disperato gesto, e poi sono riusciti a bloccarlo prima che si buttasse dal ponte di Tiberio. Momenti di paura ieri nel borgo San Giuliano quando, intorno alle 19, un 21enne ha tentato di suicidarsi. A quell’ora c’era tanta gente nel borgo, e alcuni passanti hanno dato subito l’allarme. Sul posto è arrivata in pochi minuti una Volante della polizia. Gli agenti hanno avvicinato il ragazzo, hanno iniziato a parlargli e poi sono riusciti a fermarlo prima che si lanciasse dal ponte. Il ragazzo è stato affidato poi dai poliziotti alle cure dei sanitari del 118.

E’ invece ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena la donna precipitata ieri pomeriggio dal balcone di casa. L’episodio è avvenuto in viale Chiabrera, non lontano dall’ospedale ’Infermi’. Anche in questo caso è intervenuta la polizia: a dare l’allarme alcuni residenti.

Secondo una prima ricostruzione, la caduta non sarebbe stata accidentale. Da quanto trapela, non è affatto da escludere infatti che la donna si sia buttata deliberatamente nel tentativo di farla finita. Quello di ieri purtroppo non sarebbe stato il primo tentativo di suicidio della donna, che ha 55 anni. Sull’episodio indaga ora la Squadra mobile della polizia. La donna si trova ricoverata al ’Bufalini’ e lotta tra la vita e la morte.