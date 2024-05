Rimini: tenta il suicidio, rischia la strage

Rimini, 19 maggio 2024 – Un uomo che, nel tentativo di compiere un gesto estremo, apre la bombola del gpl e inizia a respirare a pieni polmoni. Il gas che, molto rapidamente, invade l’intero appartamento.

Mettendo in pericolo un intero condominio composto da una decina di appartamenti nei quali abitano diverse famiglie riminesi. È stata una mattinata di paura quella di ieri, in via Padre Tosi, a ridosso del parco Marecchia, non lontano dal centro storico.

Un’intera palazzina è stata evacuata in via precauzionale dagli agenti della polizia di Stato di Rimini e dai vigili del fuoco.

Sul posto sono accorse a sirene spiegate tre pattuglie delle Volanti di Rimini con gli agenti che sono saliti di corsa al primo piano impedendo all’unico inquilino dell’appartamento, un uomo di cinquant’anni, di mettere in atto il suo proposito.

È stato fatto salire in ambulanza e accompagnato in pronto soccorso per essere visitato: il sospetto è che possa essere rimasto intossicato dopo aver respirato gas per parecchi minuti. Anche alcuni poliziotti avrebbero respirato del gas e per questo motivo sono stati visitati dal personale sanitario, che però ha escluso complicazioni.

Stando a quanto emerso, dietro l’allarme – che per alcuni minuti ha fatto dilagare il panico nel condominio di via Padre Tosi – ci sarebbe il tentativo di compiere un gesto disperato da parte del cinquantenne.

Quest’ultimo si sarebbe barricato in camera da letto con una grossa bombola di gpl. Una volta aperta, avrebbe incominciato ad inalare il gas utilizzando una cannuccia. La stanza si è ben presto quasi completamente saturata.

Ma l’odore è penetrato anche all’esterno e nel resto della palazzina. Mettendo in allarme gli altri condòmini. Che, presi dal panico, si sono precipitati a bussare alla porta del cinquantenne, chiedendogli di aprire immediatamente e di mettere fine a quella follia.

Nel frattempo qualcuno ha pensato bene di dare l’allarme. Sul posto, alla velocità della luce, sono piombate le Volanti della Questura di Rimini insieme alle squadre dei vigili del fuoco. I primi ad entrare nel condominio sono stati proprio i poliziotti. Non c’è stato nemmeno bisogno di sfondare la porta.

Il cinquantenne è andato loro incontro. Non ha opposto alcun tipo di resistenza ed ha lasciato che gli agenti lo scortassero fino all’ambulanza.

È stato quindi affidato alle cure del personale sanitario e portato in pronto soccorso dove è stato sottoposto ad una visita approfondita per un principio di intossicazione dovuto a tutto il tempo trascorso all’interno della camera da letto respirando il gas.

La bombola intanto era stata già richiusa e messa in sicurezza.

Gli abitanti della palazzina sono stati invitati a lasciare temporaneamente i loro appartamenti mentre i vigili del fuoco si sono messi immediatamente all’opera per verificare le condizioni dello stabile e l’eventuale presenza residua del gas.

Una volta rientrato il pericolo, tutti i residenti hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.