Tentata estorsione, condannato

Gli ha prestato denaro, circa 45mila euro, durante la loro relazione extraconiugale e quando ha chiesto all’uomo di riavere indietro i suoi soldi, è iniziato il suo calvario. Questa l’accusa mossa da una donna nei confronti di un carabiniere di 56 anni, all’epoca in servizio a Rimini ma da tempo trasferito in un’altra provincia, condannato di recente dal giudice monocratico per un tentativo di estorsione ai danni di quella che per un certo periodo era stata la sua amante.

Due anni e sei mesi la pena stabilita per l’uomo, oltre ad una provvisionale di 10mila euro a favore della parte civile, rappresentata dall’avvocato Piero Venturi. Il giudice ha disposto anche la revoca della sospensione della pena di un anno per una precedente condanna, legata alla falsificazione di alcune chat di WhatsApp portate come prove in tribunale. Secondo il racconto della donna, il carabiniere le avrebbe chiesto 45mila euro durante la loro relazione – tra il maggio 2015 e il gennaio 2016 – con la promessa di investirli in un affare con un amico. A garanzia, le sarebbero stati consegnati tre assegni. Ma quando il legame sentimentale si è interrotto, la donna avrebbe chiesto la restituzione del denaro. Da quel momento, secondo il suo racconto, l’uomo avrebbe iniziato a minacciarla pesantemente pur di non restituire i soldi. "Se mi rovini la carriera, ti stacco la testa e la porto in caserma": queste le parole che il militare avrebbe pronunciato – secondo l’autrice della denuncia – per intimidirla.